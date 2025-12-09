Психолог предупредила о возможной травме у детей из-за блокировки Roblox

Блокировка в России онлайн-платформы Roblox, столь популярной среди детей, вызвала не просто недовольство, а настоящую волну эмоциональных потрясений в детской среде. Как отмечает детский психолог Дарья Дугенцова, для миллионов маленьких пользователей эта игра была не просто развлечением, а целым миром, где они вкладывали время, силы, достигали успехов, зарабатывали внутриигровую валюту и даже пробовали создавать собственные проекты. Запрет, последовавший 3 декабря, они восприняли как необъяснимое и несправедливое наказание. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Суть проблемы, по мнению специалиста, в том, что детям, особенно дошкольникам, свойственно эгоцентричное мышление. Они склонны винить себя в происходящем: «Игру отключили, может, потому что я делал что-то неправильно?». Это чувство вины, смешанное с обидой и потерей значимой части их цифровой жизни, может вылиться в серьезные расстройства, истерики и даже стать причиной психологической травмы. Огромное количество детей на приемах у психолога в эти дни выражают искреннее горе из-за произошедшего.

Последствия выходят за рамки сиюминутных слез. Как сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, каждый второй ребенок, пишущий ей о блокировке, заявляет о желании уехать из страны. Хотя психолог считает это скорее эмоциональной реакцией, она предупреждает: если практика запрета популярных среди молодежи сервисов без предложения адекватной альтернативы продолжится, это может в будущем реально подтолкнуть часть поколения к эмиграции.

По мнению психолога, итогом жесткой меры, призванной оградить детей от вредного контента, стал глубокий психологический дискомфорт для миллионов и раскол в детско-родительских отношениях, где взрослые часто не могут доходчиво объяснить причину запрета. Ситуация обнажила острый дефицит понятной детям цифровой политики и отсутствие отечественных аналогов, которые могли бы стать полноценной заменой утраченной игровой вселенной.

Ранее также блогер Пучков выступил в защиту детей после блокировки Roblox.