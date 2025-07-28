Блогер слетал в самый дорогой город России и описал увиденное фразой «сводит челюсти»

Путешественник из России посетил Анадырь, который известен как один из самых дорогих городов страны. Он был настолько поражен ценами в местных магазинах, что не смог сдержать эмоций и написал об этом на платформе «Дзен» в своем блоге «Жизнь в движении».

Автор статьи посетил обычный магазин в центре города и поделился своими впечатлениями: он ощутил себя как в музее современного искусства, где экспонатами были ценники.

По словам блогера, в этих краях салат или борщ становятся объектом инвестиций. Жители либо выращивают зелень на подоконниках, если окна выходят на солнечную сторону, либо покупают овощи только по особым случаям, либо используют замороженные продукты или консервацию из летних поставок.

«Продавцы привыкли, туристы с округлившимися глазами — их "визитная карточка"», — пояснил россиянин.

Также автор был поражен стоимостью круп. Стоимость гречки составляла от 150 рублей за килограмм, риса — от 180 рублей за килограмм, овсяных хлопьев — 225 рублей за килограмм, а самые доступные по цене макароны стоили от 155 рублей за килограмм.

Автор блога также подчеркнул, что стоимость основных продуктов питания в Анадыре значительно выше, чем в Москве. К примеру, молочные продукты в этом городе считаются предметами роскоши. Так, за пакет молока в Анадыре придется отдать 300 рублей, за упаковку сметаны — расстаться с суммой от 475 рублей, а за пачку сливочного масла — выложить от 600 рублей.

«Анадырь красив, суров и... безжалостен к кошельку. Люди, которые здесь живут и работают — врачи, учителя, шахтеры, рыбаки, строители, военные — заслуживают огромного уважения», — заключил автор.

Ранее другая российская путешественница пожила в чуме и развенчала миф о «вонючих» оленеводах.