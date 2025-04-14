Российская туристка пожила в чуме и развенчала миф о «вонючих» оленеводах

Российская путешественница провела несколько недель в компании оленеводов в тундре и опровергла бытующие не одно десятилетие представления остального общества об их образе жизни. Свои впечатления она выложила в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В своей статье автор сообщает, что, вопреки распространенному мнению, оленеводы не находятся в полной изоляции от современного мира. По ее словам, в большинстве жилищ кочевников есть телевизоры со спутниковыми антеннами, генераторы, мобильные и спутниковые телефоны, а также бензопилы.

Кроме того, она подчеркнула, что их рацион не ограничивается лишь сырыми мясом и рыбой.

«На столе в чуме я видела и крупы, и макароны, и консервы, и сладости. Однажды мне даже предложили арбуз. Например, в одной семье очень любили сыровяленую колбасу, а в другой хозяйка просила привезти свежие булочки и хлеб», — поделилась блогер.

Путешественница отметила, что больше всего ее задело мнение о чуме как о грязном и дурно пахнущем месте, а его обитателях «вонючими и не умытыми». Продолжая «топить» за оленеводов, девушка поведала, что за все время своих визитов к оленеводческим общинам ни разу не ощутила там каких-либо неприятных запахов.

«У входа всегда висит умывальник. Летом моются в реках, зимой греют воду и используют тазики. Конечно, в чуме нет душа или ванны. Но чистоту поддерживают не хуже, чем в городских квартирах», — заверила автор.

Также путешественница отметила, что оленеводы не прибегают к использованию жира и грязи для защиты от комаров, а применяют современные средства, такие как репелленты, или же обращаются к народным рецептам на основе трав. Более того, они активно интересуются событиями, происходящими в мире, имеют современное жилье в городах и заботятся о получении образования для своих отпрысков, резюмировала туристка.

Ранее сообщалось, что российский тревел-блогер вышел на связь после нападения в отеле Танзании.