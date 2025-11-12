Блогер Стас Васильев выступил против табу в юморе

Популярный блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», высказал категорическое неприятие любых табу в юморе. В эфире радио Sputnik он заявил , что любая шутка потенциально может кого-то задеть и это не должно становиться ограничителем для комиков.

Васильев прямо призвал «раздергивать обиженок» и не стесняться самого острого юмора, включая темы геноцида или насилия. Его позиция основана на том, что практически у каждого человека в жизни были травмирующие события, и если подстраиваться под всех, то юмор как таковой станет просто невозможен.

По его словам, такой подход закономерно ведет к поляризации общественной реакции. С одной стороны, он находит поддержку у тех, кто устал от чрезмерной политкорректности, с другой — вызывает протест у людей, переживших личные трагедии и считающих, что некоторые темы должны оставаться неприкосновенными.

Блогер резюмировал, что вырисовывается фундаментальный вопрос о границах комедии: должна ли она существовать без ограничений или обществу нужны негласные правила, ограждающие от боли тех, кто уже пострадал. Дискуссия между абсолютной свободой творчества и этической ответственностью юмориста продолжает оставаться одной из самых острых в современном медиапространстве.

