Екатерина Уланова останется под домашним арестом из-за мошенничества

Под домашним арестом Екатерина Уланова останется по 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба свердловских судов.

В Екатеринбурге Свердловский областной суд отказался освобождать блогера и основательницу «Уланова-бюро» из-под домашнего ареста. Верх-Исетский районный суд ранее принял решение об ограничении свободы Екатерины Улановы, о чем стало известно в четверг, 3 июля.

Поводом для этого стали многочисленные жалобы клиентов. По имеющимся данным, они оплачивали товары через компанию Улановой, но так и не получили заказы. В коллективном иске против бизнесвумен подписались более 500 пострадавших.

В 2024 году в рамках расследования суд наложил арест на имущество и автомобиль Улановой.

