Блогер Васильев считает, что обрубать заработок иноагентам стоит не всем

В нашей стране ведется проработка мер, позволяющих прекратить обогащение иноагентов за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. По словам блогера Стаса Васильева, в целом «обрубать» заработок иноагентам стоит, однако лишь конкретным людям, а не всем подряд. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что предложенные ранее меры являются популистскими.

По мнению эксперта, не все признанные иноагентами являются ярыми русофобами. В определенные моменты наши активисты весьма жестко перегибают палку и под раздачу попадают те люди, которые вообще абсолютно никаких заявлений не делали, ни в какой антироссийской позиции замечены не были, однако из какой-либо случайно брошенной фразы, может быть даже не имеющей какого-то отношения к политике, им приписываются те вещи, которых они не подразумевали и те вещи, о которых они не говорили.

Ранее в Госдуме засомневались насчет проживания релокантов за рубежом за счет имущества в РФ.