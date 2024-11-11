В Госдуме засомневались насчет проживания релокантов за рубежом за счет имущества в РФ

Те, кто с началом спецоперации выехал за рубеж, но при этом поливает грязью Россию, вряд ли смогут прожить за счет доходов, которые они получают с родины. Об этом депутат Государственной Думы Александр Хинштейн заявил в своем телеграм-канале.

Парламентарий прокомментировал законопроект, который сейчас прорабатывают в Госдуме. По нему всем тем, кто выступает против политики правительства, станет крайне сложно жить за границей за счет продажи либо сдачи своего имущества в аренду в РФ.

«Жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — указал он.

Он добавил, что творчество иноагентов на российской территории никто запрещать не будет. Но при этом такие люди должны перестать получать роялти, чтобы безбедно жить за рубежом.

Ранее депутат Госдумы Наумов выступил с инициативой направлять часть доходов от деятельности иноагентов на нужды специальной военной операции. Все доходы надо направлять на специальные счета и замораживать их, пока владелец не объяснится. Одновременно он отметил, что данный вопрос очень сложен и требует проработки.