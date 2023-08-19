Блогер Влад Кобяков присоединился к подмосковной акции «Доброе дело»

Известный блогер Влад Кобяков поддержал участников СВО в рамках подмосковной акции «Доброе дело» и передал две коробки необходимых товаров. Об этом сообщили в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

Примечательно, что именно встреча Влада с учениками гимназии имени Примакова в Одинцовском округе в апреле 2022 году стала отправной точкой для акции «Доброе дело». Блогер говорил с детьми о помощи и волонтерстве, и сами ребята выступили с инициативой поддержать жителей Донбасса. Позже гимназисты обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, рассказали про свой проект и предложили масштабировать его на весь регион.

«С той нашей встречи прошло уже почти полтора года, а акция „Доброе дело“ не только не сбавляет оборотов, она развивается. Я восхищен, как много людей приходит, как много всего полезного и важного они приносят. Я очень горжусь, что находился у истоков такой большой и важной истории, что смог каким-то образом поспособствовать, поддержать. И я обязательно продолжу это делать», — отметил Влад Кобяков.

Отмечается, что Влад Кобяков приехал в пункт сбора помощи в Красногорске, пообщался с местными активистами движения «Волонтеры Подмосковья» и передал для военнослужащих бинты, жаропонижающие, болеутоляющие средства и другие ценные для бойцов товары.

Фото: [ Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО ]

«Акция „Доброе дело“ развивается, все больше людей включаются в работу по поддержке наших бойцов. Это ведь не только про сбор необходимой помощи, для чего у нас в каждом городском округе открыты волонтерские пункты. Добровольцы проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей, юнармейцы пишут письма с теплыми словами поддержки для военнослужащих — помощь всесторонняя, и вклад может внести каждый», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Сегодня на территории области работает 81 пункт сбора полезных товаров как для жителей новых территорий, так и для наших защитников — участников СВО. В проекте принимает активное участие и бизнес. Но всех объединяет одно — желание помочь, чтобы приблизить нашу общую победу.