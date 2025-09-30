Блогер заплатил жизнью за зрелищный контент в прямом эфире

Популярный китайский блогер погиб во время проведения рискованного эксперимента в прямом эфире. Трагедия произошла при испытании персонального летательного аппарата, которым пилот управлял без средств безопасности. Об этом сообщает газета New York Post.

Китайский интернет-блогер трагически погиб во время прямой трансляции экстремального эксперимента. Инцидент произошел при испытании персонального летательного аппарата. Тан Фэйцзи поднялся в воздух на одноместном воздушном средстве. Во время полета он внезапно потерял контроль над управлением, после чего аппарат рухнул на землю и практически мгновенно вспыхнул.

Трансляция этого рокового полета велась в социальных сетях, за ней наблюдало около сотни зрителей. Как выяснилось, блогер пренебрег базовыми мерами предосторожности — у него не было ни защитного шлема, ни спасательного парашюта. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли помочь пострадавшему.

Незадолго до фатального полета Фэйцзи хвастался своей новой покупкой стоимостью $49 тыс. Он утверждал, что его воздушное судно способно подниматься на высоту до 600 м и развивать скорость более 100 км/ч. Демонстрация возможностей техники закончилась трагедией.

