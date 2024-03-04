Блогера из Петрозаводска задержали после жалобы Мизулиной

Молодой житель Петрозаводска вел блог и канал в Сети, но попался на неправомерной деятельности. Как раз на это обратила внимание главы «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая довела информацию до следователей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Автора блога «Неформал» задержали после жалобы Мизулиной. Предварительно узнали, что молодой человек предлагал на своих каналах и блогах записывать видео 18+. Предложения иногда поступали несовершеннолетним напрямую. Как сообщили в СК, как минимум среди подписчиц была 10-летняя девочка, которая могла получить такое непристойное предложение.

Как написала сама Мизулина, блогера зовут Евгений Егоров, ему 23 года. Своей деятельностью в Сети он рискует получить от пяти до 12 лет лишения свободы. Молодого человека могут привлечь по статье о развратных действиях в отношении малолетних.

Ранее сообщалось, что Мизулина высказалась о мемах, которые создают про нее в интернете.