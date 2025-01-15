Блогера Косенко заочно арестовали по делу о неисполнении обязательств по воспитанию

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Суд установил меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел год назад, когда Косенко выбросил своего ребенка в снег. Падение малыша смягчил снежный покров. Запись с этим происшествием опубликовал сам Косенко в социальных сетях.

Вскоре подписчики блогера выразили критику в отношении него. Видеозапись заинтересовала следственные органы. По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина против Косенко было возбуждено уголовное дело.

Адвокат Косенко Сергей Жорин выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами и заявил, что блогер намерен предоставить все необходимые пояснения. Он также отметил, что в съемке ролика принимал участие не настоящий ребенок, а кукла-манекен. Сейчас Косенко находится в розыске.

Ранее Mash сообщил, что тиктокер Даня Милохин начал встречаться с украинской блогершей Дариной Зеленской.