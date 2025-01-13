Mash: Даня Милохин начал встречаться с Дариной Зеленской

У блогера и музыканта Дани Милохина, по сообщению телеграм-канала MASH, появилась новая пассия. Стало известно, что речь идет о Дарине Зеленской – именно она выкладывала совместные фото из ОАЭ.

Журналисты уточняют, что Дарина опубликовала несколько совместных фотографий из ОАЭ, но под ними развернулся настоящий шквал негодования. Подписчики обратили внимание на очевидные различия между почти «Ромео и Джульеттой» – например, в политических взглядах.

Зеленская, пишет Mash, является ярой сторонницей действий Киева, инфлюенсершей и патриоткой. Сам же Милохин выступает за противоположную сторону. Ранее сообщалось о том, что приемный отец Дани Милохина работает грузчиком – он это делает для обеспечения жизни пятерых детей.