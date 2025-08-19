Известный блогер Никита Ефремов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, Ефремов переводил деньги запрещенной в России организации. Предполагается, что переводы осуществлялись с сентября 2021 по февраль 2022 года на территории Москвы и области.

В Следственном комитете столицы также уточнили, что Ефремов, по мнению следствия, был противником действующей власти. С блогером провели следственные действия и предъявили обвинение. Суд принял решение ограничить его свободу, применив меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что блогера Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево по пути из Турции.