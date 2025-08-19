Блогера Никиту Ефремова задержали в Шереметьево по делу о финансировании запрещенной ФБК

Сейчас Ефремову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Известного блогера и предпринимателя Никиту Ефремова задержали в московском аэропорту Шереметьево при возвращении из Турции. Ему инкриминируют финансирование запрещенной в России организации ФБК, за что грозит до 8 лет тюрьмы.

В октябре 2023 года у Ефремова прошли обыски в сникершопах Москвы и Петербурга, где продавалась эксклюзивная обувь. Тогда его подозревали в продаже поддельной продукции известных брендов. После этих событий «кроссовочный магнат» уехал жить в США.

