Блогерша нашла идеальное свадебное платье за копейки

Социальные сети активно обсуждают свадебный наряд популярной блогерши, который обошелся ей в минимальную сумму. Пользователи отмечают, что недорогое платье выглядит не менее эффектно, чем модели из люксовых коллекций. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на источник в соцсетях.

Лора Миллан продемонстрировала подписчикам фотографии со своего торжества, где была в элегантном белом платье в пол. Модель с открытыми плечами и высоким разрезом отличалась приталенным силуэтом. Как выяснилось, наряд был приобретен на одной из международных онлайн-площадок всего за £25, что составляет около 3 тыс. руб. по текущему курсу.

Многочисленные комментаторы выразили восхищение выбором инфлюенсерши. Они подчеркивали, что платье выглядит дороже своей реальной стоимости и выигрышно смотрится на фоне более затратных вариантов. По общему мнению пользователей, блогерша доказала, что для создания стильного образа не обязательно делать крупные финансовые вложения.

Ранее невесте подсунули ядовитую змею после спора о приданом.