Блогерша примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей

Московская блогерша Юлия, известная под никнеймом mayskaiaaaa, примерила свадебное платье своей бабушки, которому уже 53 года, и растрогала подписчиков. Девушка опубликовала трогательный ролик на своей странице в соцсети.

На кадрах видно, как бабушка бережно держит в руках архивный наряд. Затем Юлия надевает атласное изделие с кружевом, дополнив его подъюбником. Чтобы придать объём в области декольте, блогерша пошла на небольшую хитрость — подложила носки в область бюстгальтера.

Зрители тепло отреагировали на примерку в комментариях.

«Вам очень идет. Это так мило, свадебное платье от бабушки...», — написал один из пользователей.

Другие добавили: «Смотрела не отрываясь», «Потрясающе красивое платье, оно вам нереально идет».