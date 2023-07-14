Блогеры Чекалины могут попасть под домашний арест за уклонение от уплаты налогов

Как сообщает сайт aif.ru , в пятницу состоится заседание суда по делу Валерии Чекалиной и ее мужа, которого зовут Артем Чекалин.

Согласно информации, опубликованной Следственным комитетом Российской Федерации в соцсетях, следствие обратилось к суду с просьбой перевести двух блогеров под домашний арест. Сейчас Чекалиным запрещено совершать некоторые определенные действия. Однако мера пресечения может ужесточена, поскольку они опосредованно имели доступ к интернету и поддерживали связь со свидетелями.

Напомним, что против блогеров Чекалиных еще в марте было возбуждено дело по статье «Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица». Несмотря на то, что доход Валерии Чекалиной был выше допустимого предела в 150 млн рублей, она несколько лет пользовалась упрощенным налогообложением.