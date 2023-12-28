Блок медицинских учреждений построили на территории подмосковного ЖК «Инновация»

Детско-взрослую поликлинику, стоматологический центр и поликлинику восстановительного лечения ввели в эксплуатацию в корпусе №5 жилого комплекса «Инновация» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Отмечается, что девелопер проекта ГК «Гранель» уже получил от ведомства соответствующее разрешение. Напоминаем, что медицинские учреждение возвели в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Детское и взрослое отделения поликлиники (секции 4 – 6) рассчитаны на 62 посещения в смену каждое. В свою очередь, в секциях 2 и 3 запланированы взрослое и детское отделение стоматологического центра. Учреждения рассчитаны на 30 и 32 посещения в смену. А поликлиника восстановительного лечения займет площадь чуть более пятисот квадратных метров в секции 1.

Примечательно, что открытие поликлиник планируется летом 2024 года.