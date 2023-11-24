Bloomberg: количество въехавших в Британию мигрантов близко к рекорду несмотря на все ограничения

Власти Великобритании до сих пор вынуждены впускать в страну большое количество беженцев из-за дефицита на рынке труда.

Разразившийся кризис угрожает британской экономике стагнацией. В то же время премьер-министр вынужден реагировать на запросы общества, которое требует от него снизить приток мигрантов в страну. Его правительство попадает в сложную ситуацию, находясь между двумя огнями.

«Цифры будут непростыми для Сунака в преддверии всеобщих выборов, ожидаемых в следующем году», - отметило агентство Bloomberg по этому поводу.

Премьер пытается выстроить некий компромисс между попыткой ограничить въезд на британскую территорию и необходимостью насытить ее рабочими. В итоге количество мигрантов, которые за последнее время въехали в Соединенное Королевство, близится к рекорду.