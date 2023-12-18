Bloomberg: Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом сахара

Штат Луизиана поразила засуха. По своему падению сахарных производств он приблизился к наименьшим за последние десятилетия показателям. Мексика не спасает, поскольку засуха царит и в ней. В итоге всем производителям пришлось повысить стоимость своей продукции, и им приходится втридорога приобретать сахар. Только за последний год сладости подорожали на 13,4%. Это рекорд для типов продукции в США. На подорожание заметно повлияла государственная программа, по которой в страну нельзя ввозить более дешевую, чем у своих производителей, продукцию.

«США переживают момент высокого беспокойства, когда речь идет о поставках сахара. Программа направлена на то, чтобы увеличить стоимость сахара», - указали журналисты агентства Bloomberg.

Данная политика перекладывает все финансовые тяготы на конечного потребителя продукции. В итоге покупатели страдают больше всех, оплачивая из своего кармана колебания рынка.