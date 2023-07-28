Bloomberg сообщили о росте ущерба от стихийных бедствий в США

Ущерб от стихийных бедствий в Соединенных Штатах значительно увеличился за последние несколько десятилетий. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные экспертов из NOAA.

В 1980 году было только 3 катастрофы, которые стоили бы Америке больше, чем миллиард долларов. В прошлом же году, таких катастроф было 18. Среди них и ураган «Иэн», который обошелся США в $114 млрд.

Эксперты сообщили, что 2022 год не был самым дорогим, ведь не дотянул до уровня 2005-го и 2017-го, но прошлый год все равно продолжает тренд на увеличение суммы ущерба.

Климатолог Адам Смит заявил, что количество катаклизмов растет из-за изменений в климате планеты. По его данным, 5 из 6 катастроф последних лет обошлись американскому правительству в более чем $100 млрд.

Дороже всего для США оказываются ураганы. За 43 года они потратили около $1,3 трлн. Несмотря на это, в Штатах все еще наблюдается тренд на переезд в более опасные и подверженные катастрофам зоны в поисках более дешевого жилья.