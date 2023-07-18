Bloomberg: Турция не поддержит идеи Украины о зерновой сделке без участия России

Все попытки Киева получить поддержку Анкары в решении вопроса военного сопровождения судов из украинских портов за счет Турции обречены на провал.

Как сообщает Bloomberg, глава украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрий Скорняков подчеркнул, что после отказа России от зерновой сделки лавная задача для Украины сейчас - получить поддержку Турции. Однако, как считает агентство, турецкое руководство во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом не станет рисковать, поэтому вряд ли поддержит что-либо подобное.

«Это был бы слишком рискованный шаг для Турции, страна вряд ли станет ввязываться», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Анкара категорически не станет подвергать свои корабли опасности. Максимум, что можно ожидать от Турции в данном вопросе, так это приложение некоторых усилий для «возобновлении сделки при участии России».

В понедельник, 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке участия в зерновой сделке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона вернется к исполнению своих обязательств в рамках этой инициативы, но только после того, как ее требования будут выполняться.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – доставка зерна из украинских портов нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала для украинских судов черноморские коридоры и выдвинула ряд требований. Ни одно из них, по словам Пескова, не было выполнено.

Ранее о бесперспективности участия РФ в зерновой сделке говорил президент Владимир Путин.