Bloomberg: Украина и Израиль не получат от США до конца года ни цента

В Конгрессе США при всем желании, если оно вообще есть, не смогут до конца 2023 года согласовать вопрос финансовой помощи как Израилю, так и Украине, стало известно журналистам Bloomberg.

По словам главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майкла Тернера, соответствующий документ будет трудно принять в указанный период.

Причиной тому безответственная политика нынешней американской администрации во главе с президентом Джо Байденом по обеспечению безопасности южных границ США.

«Новую помощь США Украине и Израилю будет трудно принять до конца года», — передает слова Тернера издание.

Собеседник журналистов напомнил, что представители Республиканской партии США в Конгрессе намерены связать свое одобрение военной помощи Украине и Израилю с ужесточением пограничной политики. К настоящему времени согласие по указанному вопросу с Белым домом не достигнуто.