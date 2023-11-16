Bloomberg: украинским мигрантам все сложнее прожить в Канаде

Канада уже давно стала излюбленным местом для мигрантов, а с начала войны страна приняла около 200 000 украинцев, пишет Bloomberg.

Однако в канадских мегаполисах – Торонто, Ванкувере, Монреале и Калгари – они сталкиваются с дороговизной жизни и порой вынуждены возвращаться на родину. Сотрудник украинско-канадской социальной службы Андрей Завьялов рассказал, что он знает не менее 15 таких реэмигрантов, которые вернулись на Украину из Торонто.

Издание приводит историю Алексея Мартыненко. После начала конфликта он перебрался в Стокгольм и работал там поваром. Когда виза в Швеции закончилась, он решил попытать счастья в Канаде.

Здесь ему, чтобы прожить, пришлось устроиться сразу на две работы с интенсивным графиком. Его ежемесячные расходы в Торонто включают примерно $73 на телефон, $109 на проезд в общественном транспорте, $290 на продукты и почти $730 на комнату с общей ванной и кухней, которые он делит с еще тремя жильцами. Теперь Мартыненко подумывает о том, чтобы вернуться в Стокгольм.