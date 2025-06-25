Bloomberg: в Тихом океане затонуло судно Morning Midas с 3000 автомобилей на борту

Судно Morning Midas, на борту которого находилось около трех тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане после пожара, который продолжался почти три недели. Об этом стало известно от представителя компании-владельца судна Zodiac Maritime, как сообщает Bloomberg.

Информация о пожаре на корабле появилась еще 5 июня. Возгорание произошло на восьмой день пути следования корабля из Китая в Мексику. Это случилось примерно в 483 километрах к югу от острова Адак на Аляске. Спустя неделю, 12 июня, пожар всё ещё продолжался. На снимках, сделанных с воздуха Береговой охраной США, было видно, что корабль сильно пострадал.

Сотрудник компании отметил, что, по предварительным данным, очаг возгорания находился на площадке, где были припаркованы электромобили.

Члены экипажа, находившиеся на борту, пытались самостоятельно справиться с возгоранием, но в итоге были вынуждены покинуть судно. Из-за ухудшения погодных условий ущерб от пожара был увеличен, что привело, в свою очередь, к тому, что автовоз 23 июня пошел ко дну.

Ранее сообщалось, что в составе экипажа танкера Adalynn, загоревшегося во время пути в Оманском проливе, находились семь граждан России, включая капитана.