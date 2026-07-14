С начала 2026 года на спецстоянки Москвы отправили более 1,2 тысячи автомобилей без номерных знаков. Как сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта, такие машины перемещают по решению Антитеррористической комиссии. Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что каждое подобное транспортное средство несет в себе потенциальные риски для горожан, поэтому их проверка — необходимая мера.