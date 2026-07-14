BMW и Mercedes — лидеры эвакуации: больше 1,2 тысячи машин без номеров отправили на спецстоянки Москвы
Дептранс Москвы: чаще всего на спецстоянки попадали автомобили BMW без номеров
С начала 2026 года на спецстоянки Москвы отправили более 1,2 тысячи автомобилей без номерных знаков. Как сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта, такие машины перемещают по решению Антитеррористической комиссии. Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что каждое подобное транспортное средство несет в себе потенциальные риски для горожан, поэтому их проверка — необходимая мера.
Чаще всего на спецстоянки попадали BMW — 86 автомобилей, Mercedes-Benz — 66, Geely — 51, Toyota — 47 и Lada — 44. В департаменте напомнили, что машина без номеров может находиться в угоне или использоваться в преступных целях. На спецстоянке ее проверяют сотрудники правоохранительных органов, и если ничего противозаконного не обнаружат, владелец сможет забрать автомобиль.