BMW X3 по цене Весты: как россияне заказывают машины из КНР почти задаром

После изменения правил расчета утильсбора схема импорта автомобилей в Россию претерпела изменения. Специалисты выделили модели, которые сейчас наиболее привлекательны для ввоза из Поднебесной, пишет Motor .

Вступление в силу с 1 декабря 2025 года нового порядка расчета утилизационного сбора скорректировало структуру импорта автомобилей из Китая. Как рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов, наиболее выгодными для ввоза стали иномарки популярных японских и немецких брендов возрастом от трех до пяти лет, оснащенные моторами мощностью до 160 лошадиных сил.

По словам эксперта, в число самых востребованных моделей для импорта входит седан Toyota Corolla с 1,2-литровым двигателем. Его стоимость на китайском рынке составляет около 2 миллионов рублей. Также россияне активно заказывают BMW X3 в новом кузове. Автомобиль оснащается полуторалитровым турбомотором и передним приводом, а его цена достигает 3,2 миллиона рублей.

Популярностью пользуются и компактные модели премиальных брендов. Речь идет о хетчбэках Audi A3 и Volkswagen Golf, а также о кроссовере Volkswagen Tiguan. Все три машины комплектуются турбированными двигателями объемом 1,4 литра. Стоимость таких автомобилей варьируется от 2,2 до 2,5 миллиона рублей.

При этом Рогов предупреждает, что рассчитывать на богатое оснащение при ввозе базовых версий не стоит. Таким автомобилям свойственны скромные комплектации: отсутствие электрорегулировок кресел, тканевый салон и обычный кондиционер вместо климат-контроля. Кожаные салоны и люки встречаются лишь у более дорогих модификаций.

Главным недостатком иномарок, привезенных из Китая, специалист называет отсутствие так называемого зимнего пакета. Особенно часто эта проблема встречается у моделей BMW и Volkswagen. По словам эксперта, максимум, на что может рассчитывать покупатель в плане подготовки к холодам, — это подогрев передних сидений.