Партнеры по ПСЖ вступились за Сафонова после ошибки вратаря

Обладатель «Золотого мяча», вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле высказался об ошибке российского вратаря Матвея Сафонова.

В матче чемпионата Франции с «Тулузой» (3:1) голкипер пропустил мяч после единственного удара в створ. Сафонов ошибся после подачи углового. Промах россиянина не сказался на итоге матча, в частности, благодаря Дембеле, который оформил дубль.

«Мы полностью доверяем Сафонову. Он очень хороший вратарь, он уже демонстрировал это в прошлом», — заверил Дембеле.

ПСЖ лидирует в Лиге1, набрав 63 очка в 27 матчах. Идущий на втором месте «Ланс» отстает на четыре балла.

Матвей Сафонов провел 17 матчей за ПСЖ в текущем сезоне во всех турнирах. В них голкипер пропустил 18 голов, семь матчей отыграв на ноль.

