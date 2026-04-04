В Люберцах с 1 апреля запретят аренду электросамокатов из-за роста ДТП

В Люберцах с 1 апреля запретят использовать арендованные электросамокаты как средство передвижения, сообщает 360.ru со ссылкой на главу городского округа Владимира Волкова. По его словам, это решение принято после многочисленных обращений жителей, обеспокоенных безопасностью.

Так, в 2025 году в Люберцах произошло 18 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В результате аварий пострадали 12 детей, один взрослый погиб.

Кикшеринговые компании, по данным местной администрации, работали недобросовестно и допускали систематические нарушения.

Теперь в округе совместно с ГИБДД планируют проводить рейды по выявлению незаконно размещенных самокатов. За их появление на территории Люберец операторам грозят штрафы, а технику будут эвакуировать. Часть самокатов компании уже забрали сами, остальные отправились на специализированную стоянку.

Аналогичное решение приняли и в соседних Котельниках. Глава муниципалитета Михаил Соболев сообщил о полном запрете сервисов аренды СИМ. Решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения после обсуждения с операторами и сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил номера для электросамокатов.