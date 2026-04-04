Исследование: рост населения перестал помогать экономике и угрожает планете

Население Земли в настоящее время составляет 8,3 млрд человек, однако ученые из австралийского Университета Флиндерс предупреждают: человечество уже живет за пределами возможностей планеты, сообщает «АиФ». Так, к концу 2070-х годов численность населения может достичь 12,4 млрд, что создаст критическую нагрузку на природные системы.

Исследователи проанализировали историческую динамику: до 1950-х годов рост населения действительно способствовал технологическому и экономическому развитию. Но с 1960-х годов эта связь нарушилась: увеличение численности больше не приносило ускоренного экономического роста. Вместо этого началась так называемая «отрицательная демографическая фаза».

По оценкам специалистов, устойчивый уровень населения при современных стандартах жизни составляет около 2,5 млрд человек. Ученый Кори Брэдшоу отметил, что существующая модель потребления оказывает чрезмерное давление на экосистемы, усиливает выбросы углекислого газа и истощает ресурсы. Если не изменить подходы к использованию энергии, земли и продовольствия, мировое сообщество может столкнуться с серией кризисов.

Исследователи призывают к пересмотру моделей потребления и рациональному использованию природных ресурсов. Возможности для корректировки ситуации еще сохраняются, но промедление может сделать их призрачными.

