Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде
РИАН: синоптик Паршина предупредила жителей Сибири и Урала об аномальной погоде
Фото: [Снег в апреле в Пущино/Медиасток.рф]
Аномальная погода продолжает испытывать жителей Сибири, Урала и Дальнего Востока. В комментарии РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что в Центральной Сибири, включая Красноярский край, температурные аномалии сохранятся как минимум до 8 апреля.
По словам специалиста, жителей указанных регионов ждут резкие скачки: днем воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов, а ночью столбики термометров могут опускаться до минус 15.
На Дальнем Востоке погоду определяют циклоны, отметила синоптик. Они принесут похолодания и штормы.
В целом средняя температура апреля, по словам Паршиной, в регионе ожидается выше климатической нормы примерно на полградуса. Ночью будет от плюс 1 до плюс 6, днем — от плюс 8 до плюс 13. Выпадет также много осадков.
В отдельные дни возможно резкое похолодание: ночью до минус 7, минус 12, а днем температура может не подняться выше минус одного градуса.
На Урале ситуация иная. По словам эксперты, здесь установилась аномально теплая погода. Температура превышает норму на семь и более градусов. Не исключены и новые температурные рекорды.
Ранее Гидрометцентр отменил оранжевый уровень опасности в Московском регионе.