Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной погоде

Аномальная погода продолжает испытывать жителей Сибири, Урала и Дальнего Востока. В комментарии РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина отметила , что в Центральной Сибири, включая Красноярский край, температурные аномалии сохранятся как минимум до 8 апреля.

По словам специалиста, жителей указанных регионов ждут резкие скачки: днем воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов, а ночью столбики термометров могут опускаться до минус 15.

На Дальнем Востоке погоду определяют циклоны, отметила синоптик. Они принесут похолодания и штормы.

В целом средняя температура апреля, по словам Паршиной, в регионе ожидается выше климатической нормы примерно на полградуса. Ночью будет от плюс 1 до плюс 6, днем — от плюс 8 до плюс 13. Выпадет также много осадков.

В отдельные дни возможно резкое похолодание: ночью до минус 7, минус 12, а днем температура может не подняться выше минус одного градуса.

На Урале ситуация иная. По словам эксперты, здесь установилась аномально теплая погода. Температура превышает норму на семь и более градусов. Не исключены и новые температурные рекорды.

Ранее Гидрометцентр отменил оранжевый уровень опасности в Московском регионе.