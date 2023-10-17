Бочкарев рассказал о расширении улиц на северо-востоке Москвы

Как пишет издание «Утро.ру» , в этой части столицы началась реализация проекта по оптимизации дорожно-транспортного сообщения.

Изменения в дорожной инфраструктуре города могут заметно преобразить город, причем, чаще в лучшую сторону. Столица России в этом плане преуспевает, что подтверждают многочисленные улучшения и расширения. Недавно стало известно об еще одном серьезном шаге, о котором рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

«Началась подготовка к расширению Поморской улицы и строительству проезда вдоль железнодорожных путей Савеловского направления», – сообщает Андрей Бочкарев.

Как выяснилось, изменения коснутся некоторых улиц в северо-восточной части столицы – их ожидает расширение. Также из района Отрадное планируется проложить проезд в Алтуфьево.

К слову, не забыли и о других участниках дорожного движения – в частности, о велосипедистах. Для них, по словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, собираются проложить отдельную дорожку. Пешеходам тоже станет гораздо удобнее благодаря предстоящим изменениям.