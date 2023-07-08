Боец ЧВК «Вагнер» Пригожина угрожал взорвать дом в Екатеринбурге

Тревожный инцидент произошел накануне в доме на улице Техническая в Екатеринбурге. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в местных силовых структурах, ранее судимый мужчина после обильного возлияния спиртного достал гранату и стал угрожать жителям взорвать дом.

«Поздним вечером 7 июля в доме № 28 на улице Техническая, в квартире на втором этаже мужчина угрожал взорвать гранату. На место выезжали сотрудники полиции и специалисты «Урал-Вымпела», — пояснил собеседник агентства.

Правоохранители скрутили дебошира и доставили в отдел. Там выяснилось, что молодой человек состоял в рядах ЧВК «Вагнер», куратором которой является небезызвестный бизнесмен Евгений Пригожин. Саперы обследовали гранату и определили, что она не боевая, а муляж.

«Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что 28-летний мужчина ранее был судим, на данный момент состоит в составе ЧВК «Вагнер», — добавил источник.

В настоящее время ведутся следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификацией действий мужчины.