Боец Емельяненко признался, что впервые начал придерживаться ЗОЖ после поединка

Как пишет «Газета.ру» , спортсмен сейчас находится в реабилитационном центре Ингушетии. Сообщается, что он отправился туда после того, как одержал победу над Евгением Ершовым.

В своих социальных сетях Александр Емельяненко, являясь бойцом смешанных единоборств, объяснил, почему сделал такой выбор. По его словам, все его близкое окружение, включая семью, коллег и друзей, не принимают алкогольные напитки. И, в большинстве своем, они не поддерживают то, какой образ жизни вел сам Емельянов.

Также боец заявил, что это первый раз, когда он не ушел в загул после боя, а начал размышлять над своими ошибками и тренироваться в реабилитационном центре.

Ранее стало известно о победе Емельяненко на московском турнире под названием «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его противником стал блогер Евгений Ершов, которого многократный чемпион России победил.