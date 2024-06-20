Боец из Дагестана взял необычный позывной в честь погибшего командира

Участник программы «Время героев» Герой России Темирлан Абуталимов служил под командованием Евгения Груздева с позывным Омск. Когда в тяжелом бою командир погиб, Темирлан решил почтить память товарища и взял его позывной.

Темирлан Абуталимов отправился на фронт добровольцем. Родом из Дагестана, он не являлся военным. В юности занимался тайским боксом, получил высшее образование, работал следователем.

Когда осенью 2022 года стартовала частичная мобилизация, Темирлан повестки не получил. Однако он принял решение отправиться на защиту рубежей нашей Родины добровольцем.

Его наставником стал русский командир Евгений Груздев. Именно Евгений научил Темирлана искусству ведения боя. А еще он стал для него настоящим другом.

Однажды во время боя командир дал боевую задачу Темирлану на другом участке, а сам занял его позицию.

«И в момент, когда я пошел наводить АГС, поднял «птицу», я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и где должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России», – рассказывает Абуталимов.

Чтобы сохранить память о командире и друге, Темирлан взял его позывной. Теперь сослуживцы знают его как Омск.

Кстати, раньше мужчина никогда не был в этом городе. Это факт он собирается исправить и обязательно встретиться с родственниками погибшего друга. Он поддерживает связь с родителями Евгения и бережно хранит в сердце память о своем товарище.

А еще боец полностью разделяет слова президента РФ о том, что на фронте плечом к плечу сражаются бойцы самых различных народностей нашей страны. Именно эта сплоченность с каждым днем приближает нас к долгожданной Победе.

В 26 лет Темирлан получил звание Героя Российской Федерации. Почетную награду ему вручил президент Владимир Путин.