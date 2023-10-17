Боец из Югры считает, что мобилизованные ребята должны дойти до победы

Данила – обычный парень, как и все. Однако, он получил повестку 26 сентября в 2022 году, а его друзья и одноклассники – нет. Поэтому в беседе с ugra-news.ru он решил рассказать, как это было.

Как оказалось, юноша был уверен в том, что его призовут в военкомат в рамках частичной мобилизации. Он был готов к повестке, но не его мама, находящаяся в тот момент далеко от сына.

«Срочную служил пулеметчиком взвода охраны, а в начале мобилизации говорили о преимущественном призыве тех, кто имеет такие военно-учетные специальности», – признался Данила.

Уже в марте молодой парень пострадал от множественных минно-взрывных ранений. Ему пришлось пробыть до конца июля в госпитале, чтобы хоть немного восстановиться. Но благодаря этому Даниле удалось вновь повидать родственников.

Парень уверен, что цель всех бойцов – «закончить это все и с победой вернуться домой». А если не они, то кто? Остается только младшее поколение.