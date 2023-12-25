Боец «Кракена» назвал российскую оборону в зоне СВО шикарной

В беседе с журналистом Романом Бебехом, выдержки из которого приводит РИА Новости, боец отметил, что украинское контрнаступление изначально пошло не по плану. Виновными украинский солдат назвал тех военачальников, что разрабатывали стратегию.

«Это невозможно, мы бы дальше не прошли... У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали», — рассказал боец.

Также среди причин срыва контрнаступления ВСУ собеседник журналиста назвал полное отсутствие слаживания между подразделениями на передовой. С его слов, бригады постоянно наезжали на мины и палили друг в друга.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.