В районе Курахово, что в Донецкой Народной Республике, военнослужащие Вооружённых сил Украины испытывали трудности с обеспечением, в том числе с продуктами питания. Об этом рассказал РИА Новости боец отряда «Борз» «Южной» группировки войск с позывным «Маныч».

По его словам, при взятии в плен украинских боевиков он и его товарищи обратили внимание на совершенно черные зубы пленных. Выяснилось, что те, для того чтобы не умереть с голоду от отсутствия провизии, ели кофе. Это единственное, что у них осталось от провианта.

«Ну, что говорить, если они кофе ели. У них кушать было нечего. Мы берем их в плен — у них зубы черные. Я говорю, почему у тебя зубы черные? Он говорит: „Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще“», — поведал «Маныч».

Также он рассказал, что в результате артиллерийской подготовки на кураховском направлении были успешно уничтожены четыре долговременные огневые точки и два убежища для укрытия от авиабомб, принадлежащих ВСУ. В ходе операции были ликвидированы семь украинских военнослужащих, ещё двое были взяты в плен. Операция была проведена без потерь среди российских военных.

Штурмовик «Маныч» также подчеркнул высокий моральный настрой российских солдат.

«У них есть много азарта — молодежь готова идти в бой, никто не испытывает страха. Также и недавний успех возле Красногоровки значительно приподнял настроение бойцам ВС РФ», — добавил он.

Ранее военнослужащий РФ рассказал о стремительном продвижении войск в сопровождении опытных штурмовых групп. По его словам, в такие моменты противник теряет контроль над ситуацией. Нередко встречаются украинские военнослужащие, которые сбились с курса назначения и не могут найти однослуживцев. Каждый из них ведет себя по-разному: одни сдаются в плен, другие предпочитают оказать сопротивление и быть уничтоженными.