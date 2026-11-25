В Москве прошла церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии 2026, среди награжденных — три подмосковных отеля. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в номинации «Лучший семейный отель» победителем стал Cosmos Collection Изумрудный лес (г. о. Клин). Palmira Istra Resort (м. о. Истра) лидирует в номинации «Открытие года». В номинации «Лучшая инновация в отеле» лучшим признана УК «Яхонты» Отели.ру (м. о. Истра).

Национальная гостиничная премия — это ежегодный всероссийский профессиональный конкурс, который отмечает достижения отелей и гостиничных проектов, а также вклад городов в развитие индустрии гостеприимства. Его проводят с 2019 года с целью выделить лидеров туристической отрасли, отметить лучшие практики, инновации и вклад участников в развитие туризма. Организаторы — Российская гостиничная ассоциация при поддержке Комитета Госдумы по туризму, Минэкономразвития РФ, Российского союза туриндустрии и Торгово-промышленной палаты РФ.

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