В селе Аксиньино под Ступино завершают строительство блочно-модульной котельной мощностью 3 МВт. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Новый энергообъект обеспечит теплом и горячей водой не только жилые дома, но и пять социально значимых учреждений: пожарную часть, молодежный клуб, государственный реабилитационный центр для людей с нарушениями зрения, Дом культуры и сельскую библиотеку.

Котельную возводят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». На объекте провели профилактический визит инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. Строительная готовность достигла 70%, работы завершат в I квартале 2027 года. Застройщик — МУП «ПТО ЖКХ».

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