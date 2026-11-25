Покупка подержанного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 с пробегом порядка 450–500 тыс. километров способна привести к крупным затратам на восстановление, сравнимым со стоимостью самого автомобиля, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал «Автовзгляд» . Подобные машины на вторичном рынке продаются за два с лишним миллиона рублей — примерно по цене нового китайского кроссовера.

Несмотря на высокий спрос на дизельные Toyota от одного собственника с подтвержденным оригинальным пробегом около 450 тыс. км и историей обслуживания в профильном сервисе, один из покупателей столкнулся с критической неисправностью вскоре после сделки. Во время тестовой поездки при разгоне до 130 км/ч внедорожник резко дернулся, пошел дым, а на приборной панели высветились ошибки, после чего автомобиль отправили в техцентр на эвакуаторе.

Первоначально новый владелец рассчитывал уложиться в миллион рублей, но диагностика выявила необходимость замены одной головки блока цилиндров, механической обработки деталей и покупки дорогостоящих комплектующих. Даже по минимальным расценкам ремонт двигателя оценили в ₽ 1,35 млн.

Замена коробки передач и рекомендации покупателям

Помимо силовой установки, из строя вышла коробка передач, отработавшая около полумиллиона километров. Итоговые затраты по трансмиссии составили:

₽490 тыс. — покупка новой КПП;

₽40 тыс. — работы по установке и оригинальная трансмиссионная жидкость.

В сумме покупка и ремонт внедорожника приблизились к двукратной первоначальной цене автомобиля. Машина пробыла в сервисе больше двух месяцев, а за это время ее не раз перевозили на эвакуаторе. Эксперты советуют заранее закладывать резерв на дорогостоящее обслуживание и не вкладывать весь бюджет без остатка в покупку возрастного автомобиля с большим пробегом.