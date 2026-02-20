Боец Монсон растрогал сеть откровением: почему Россия стала домом

Известный боец и депутат Джефф Монсон рассказал, что для него значит жизнь в России. По его словам, дело не в званиях и не в аплодисментах, а в простых людях, которые приняли его как своего, пишет Чемпионат.

Ветеран смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон вновь трогательно высказался о своем отношении к России. В социальных сетях он объяснил, почему эта страна стала для него по-настоящему родной.

По словам спортсмена, главное для него — это простые люди, их душевность и искренность. Он подчеркнул, что никогда не ставил себя выше окружающих. Всю свою жизнь он провел в среде таких же, как он сам: они вместе трудились, делили трапезу и строили планы на будущее.

Монсон отметил, что карьера бойца — это временное явление, которое неизбежно подходит к концу. Но человеческие качества остаются навсегда. Ему важно быть хорошим отцом, надежным другом и достойным человеком.

Американец признался, что полюбил Россию не за громкие победы и овации. Главным для него стало то, что здесь его приняли без оглядки на прошлое, просто как Джеффа. Именно в простых и настоящих людях, по его мнению, кроется главная ценность страны.