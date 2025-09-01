Боец поп-ММА обвинил врачей Хасавюрта в смерти ребенка

Рамазан Залкепов, известный боец поп-ММА, публично обвинил медицинский персонал перинатального центра в Хасавюрте в гибели своего новорожденного ребенка. Спортсмен поделился своим горем в социальных сетях.

Залкепов убежден, что врачи проявили преступную небрежность при исполнении своих обязанностей. По его словам, его жена поступила в медицинское учреждение 30 августа в удовлетворительном состоянии.

«Здесь работают люди, которым не интересна судьба людей. Здесь работают люди, которым интересны деньги, как я понял. Если бы я вчера заехал вот сюда с деньгами, может быть было бы все по-другому», — заявил спортсмен на видео, снятом у входа в перинатальный центр.

Он также обратился к прокуратуре и МВД Дагестана, призывая к тщательному расследованию инцидента.

Как сообщил телеграм-канал «Mash на спорте», ребенок родился без патологий, однако Залкепову якобы намекнули на необходимость оплаты медицинских услуг. Журналисты выяснили, что подобные жалобы на вымогательство со стороны врачей поступали и от других семей.

Сообщается, что боец подал заявление в суд, в результате чего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Дагестане медики отказали подростку в бесплатной госпитализации, он не выжил.