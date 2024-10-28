Боец с позывным Мор спас с поля боя свыше 150 раненых солдат

Военкор RT Владислав Андрица узнал у российского бойца с позывным Мор о подвигах, совершенных за все время СВО. Как выяснилось, военный за эти годы вынес с поля более 150 раненых товарищей, даже тех, кто получил очень тяжелые травмы.

Многие участники СВО живы благодаря товарищу с позывным Мор. Он рассказал, как неоднократно входил в так называемую «красную зону», забирая раненых. Выжили благодаря такой эвакуации даже самые безнадежные пострадавшие. За все время спецоперации Мор спас больше 150 сослуживцев.

Сам Мор начинал в 40-й бригаде ТОФ штурмовиком, далее по зову сердца пошел в эвакуацию и выполнял самые разные задачи: от вывода людей из горячих зон, до минирования мостов. Неоднократно военный и его товарищи в процессе помощи мирным оказывались под обстрелами ВСУ.

Сейчас боец ведет тактическую медицину, передавая ценный опыт и знания ученикам. Он также известен чувством юмора и человеколюбием, которые помогали ему в самые стрессовые ситуации. По словам Мора, главная благодарность за его службу состоит в том, что военные возвращаются домой живыми.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из Иркутска героически погиб, прикрывая товарищей.