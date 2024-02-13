Боец СВО исполнил новогодние желания детей из Большой Шатуры

Боец спецоперации Виталий Худяков исполнил заветные желания детей из села Бакшеево. Он принял праздничную эстафету от главы городского округа Шатура Алексея Артюхина.

Дети Ваня и Сережа из Бакшеево загадали одинаковые желания: они попросили квадрокоптеры с камерами.

Для детей это стало настоящим праздничным событием. Мальчики улыбались и искренне благодарили бойца СВО за исполнение желаний.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Сам Худяков отметил, что помощь маленьким землякам стала для него не менее удивительным событием. Он был счастлив подарить радость детям, которые зарядили его массой положительных эмоций.