Боец СВО из городского округа Шатура рассказал о службе школьникам

Участник спецоперации Георгий Муханов из городского округа Шатура приехал домой в отпуск и сразу встретился со школьниками. Он провел занятие в классе, где учится его старшая дочь Арина.

Георгий Валерьевич поговорил с ребятами и рассказал о том, как проходит служба.

Сейчас житель городского округа Шатура служит в Соледаре: он прикомандирован к диверсионно-разведывательно-штурмовой бригаде «Волки», командует ротой разведки. Служба ответственная и важная. Георгий Валерьевич сам принял решение участвовать в СВО. Ушел добровольцем, не ожидая получения повестки. 29 сентября 2022-го он отправился из городского округа Шатура на фронт. Уже второй год боец защищает интересы России.