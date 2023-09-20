Боец СВО из Каширы получил медаль Суворова из рук главы муниципалитета

«Высокая государственная награда России – результат реального мужества и отваги, которые проявил наш Герой в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. На таких исключительных примерах самоотверженности будем обязательно строить патриотическую работу, направлять молодежь и давать правильные жизненные ориентиры нашим детям», - подчеркнул Михаил Шувалов.