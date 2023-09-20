Боец СВО из Каширы получил медаль Суворова из рук главы муниципалитета
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Военнослужащий Сергей Р. из Каширы удостоился высокой награды РФ. Боец получил медаль Суворова. Ею награждают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Родины и государственных интересов России.
Награду каширскому Герою вручил глава городского округа Михаил Шувалов. Торжественная встреча прошла в ходе совещания руководителя муниципалитета с председателем местного Совета депутатов Сергеем Буровым.
Глава округа выразил благодарность земляку и высказал слова гордости, что в Кашире есть такие люди.
«Высокая государственная награда России – результат реального мужества и отваги, которые проявил наш Герой в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. На таких исключительных примерах самоотверженности будем обязательно строить патриотическую работу, направлять молодежь и давать правильные жизненные ориентиры нашим детям», - подчеркнул Михаил Шувалов.