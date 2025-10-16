Боец СВО обвинил бывшую девушку в присвоении его имущества на Урале

В Свердловской области разгорелся конфликт между бойцом СВО и его бывшей девушкой из-за имущества, приобретенного на средства военнослужащего. Об этом сообщило сетевое издание «Оренбург онлайн».

Во время своего первого отпуска из зоны проведения спецоперации солдат завязал отношения с девушкой. Доверившись ей, он поручил ей приобрести дом и два автомобиля, оформив право собственности на ее имя.

После возвращения с фронта из-за ранения, отношения между парой испортились, и солдат нашел новую возлюбленную. Когда он попросил бывшую девушку переоформить имущество на себя, она ответила отказом.

«Я уехал к другу в Тюмень, она попросила: можно мама в доме переночует? Я разрешил, а она за ночь всю мебель вынесла оттуда. А она тоже куплена на мои деньги», — рассказал боец, демонстрируя пустую квартиру.

Новая партнерша военнослужащего опасается, что бывшая девушка затягивает время, надеясь на гибель бойца на фронте, чтобы сохранить имущество за собой. Сама женщина утверждает журналистам, что боец ей «все подарил».

