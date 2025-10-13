Мать бойца СВО в Краснодарском крае сообщила о расправе над животными

Жительница Краснодарского края, чей сын принимает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщила о жестоком обращении с питомцами из ее приюта. По информации телеканала ТВЦ, инцидент произошел с животным, доставленным из зоны боевых действий.

Женщина, владеющая приютом на своей территории в поселке Родники, где обитает свыше сотни кошек, обнаружила семь мертвых животных. Среди погибших оказалась кошка, привезенная ее сыном с передовой. Помимо этого, заявила она, исчезли еще три питомца.

В случившемся россиянка винит соседей, которых подозревает в неоднократных попытках отравления животных, в том числе с применением ядовитых веществ, используемых для борьбы с грызунами.

Мать военнослужащего обратилась в правоохранительные органы, но, по ее словам, расследование не продвигается.

Ранее сообщалось, что вернувшийся с СВО житель Свердловской области потерял дом и две машины.