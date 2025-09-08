Боец СВО описал возвращение души после клинической смерти

Боец, принимавший участие в специальной военной операции (СВО), поделился своим опытом клинической смерти и тем, что он пережил, когда его сердце остановилось. Об этом сообщило интернет-издание «АДИ19», цитируя слова военнослужащего.

Во время вражеского наступления солдат и его товарищи оказались под огнем. Мина разорвалась непосредственно в траншее, где скрывался боец. Со слов военного, взрыв мины оставил на его теле многочисленные раны.

«Вспоминаю, и до сих пор мороз по коже, как в кино. Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно», — описал он свои видения в тот момент.

Впоследствии врачи сообщили солдату, когда он пришел в себя, что он пережил клиническую смерть. Солдату потребовалось около пяти месяцев на реабилитацию, которые он провел в медицинских учреждениях.

